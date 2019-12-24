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الزمالك يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

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 واصل الزمالك نزيف النقاط بتعادله سلبيًا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده  إلى 15 نقطة ويبقى فى المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقى فى المركز الخامس بفارق الأهداف.

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