الجماهير تخالف زيدان وتنصب كلوب كأفضل مدرب في العالم









اسماء السيد - خالفت الجماهير الكروية رأي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني بنادي ريال مدريد الإسباني في وصفه للمدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني بنادي مانشستر سيتي الإنكليزي بأنه أفضل مدرب في العالم حالياً.

وكان زيدان قد أكد مؤخراً بأن غوارديولا يُعد المدرب الافضل في العالم في معرض حديثه عن المباراة التي ستجمع ريال مدريد بمانشستر سيتي في الدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسارعت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى تنظيم إستطلاع للرأي عن أفضل مدرب في العالم بعدما وضعت قائمة تضم أفضل 15 اسماً من أكفأ المدربين في العالم ، ومعهم المدرب الفرنسي ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا والمدرب الألماني يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا.

هذا ونصبت الجماهير الألماني يورغن كلوب المدير الفني بنادي ليفربول الإنكليزي كأفضل مدرب في العالم ، بعدما قاد فريقه لتحقيق نتائج باهرة في عام 2019 ، مثل إحراز ألقاب دوري أبطال أوروبا و السوبر الأوروبي ومونديال الأندية ، كما أنه قاد الفريق لتصدر سلم ترتيب الدوري الإنكليزي دون خسارة حتى الآن ، دون إغفال بأنه تفوق منافسه غوارديولا في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بفوز كاسح قوامه ثلاثة اهداف لهدف في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنكليزي.

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وكان كلوب قد تم اختياره كأفضل مدرب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بفضل ما حققه مع ليفربول من نتائج مميزة خلال العام الجاري .

وجاء بيب غوارديولا في المركز الثالث في إستطلاع الرأي، وهو ما يعكس تراجع نتائج فريقه مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنكليزي، حيث تقلصت حظوظه كثيراً في المنافسة على اللقب، بعدما تخلف بفارق شاسع عن المتصدر ليفربول.

اما المركز الثاني فكان من نصيب زيدان في اعقاب الأداء الجيد الذي قدمه ريال مدريد تحت إشرافه امام برشلونة في موقعة "كلاسيكو الأرض" .

وجاء الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الرابع ، بينما حل خامساً الإيطالي كارلو انشيلوتي المدرب الجديد لنادي إيفرتون الإنكليزي ، تلاه البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي ، ثم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو و الإسباني لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا و أخيراً يواكيم لوف مدرب ألمانيا.