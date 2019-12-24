الزمالك يواصل اهدار النقاط في الدوري المصري









اسماء السيد - واصل الزمالك إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الانتاج الحربي الثلاثاء بملعب السلام في القاهرة في المرحلة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وهي المباراة الثلثة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز حيث خسر أمام طلائع الجيش 2-3 والتعادل مع سموحة سلبا.

وعزز الزمالك موقعه في المركز الرابع برصيد 15 نقطة مع مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي الأهلي ستقام في نهاية الدور الأول، وبفارق الاهداف امام الانتاج الحربي.

وتواجد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في مدرجات ملعب السلام قبل انطلاق المباراة، متحديا قرار لجنة الانضباط والاخلاق الذي صدر اليوم بإيقافه لثلاث مباريات وتغريمه 100 الف جنيه (نحو 6300 دولار)، على خليفة تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام جمال الغندور، وحكم مباراة فريقه ضد سموحة في المرحلة التاسعة.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الاول، وكانت أول فرصة خطيرة للانتاج الحربي عبر مهاجم الزمالك السابق باسم مرسي في الدقيقة 20 حين وصلته الكرة امام المرمى فسددها ضعيفة بين يدي الحارس محمد ابو جبل، ورد الزمالك بعد دقيقة واحدة بانفراد لمهاجمه المغربي أشرف بن شرقي أنهاه بتسديدة تصدى لها الحارس عامر عامر.

وأنقذ أبو جبل مرمى الزمالك من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لعلاء سلامة ارتدت إلى الغيني موسى دياوارا الذي سددها فوق العارضة (43).

وفوَّت أحمد السيد "زيزو" فرصة ذهبية على الزمالك عندما تلقى كرة أمام المرمى تباطأ في تسديدها فارتطمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركنية (45+1).

وضغط الزمالك في الشوط الثاني بحثا عن هدف الفوز دون خطورة على مرمى عامر، فيما اعتمد الانتاج الحربي على الهجمات المرتدة دون خطورة أيضا.

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ولم تكن حال مصر المقاضة أفضل من الزمالك وفشل للمباراة السادسة على التوالي في تحقيق الفوز بسقوطه في فخ التعادل الايجابي مع مضيفه اف سي مصر 2-2 بملعب الكلية الحربية.

وتقدم اف سي مصر عبر أحمد الشيخ (41 من ركلة جزاء)، ورد المقاصة بهدفين لأحمد سعيد اوكا (47 خطأ في مرمى فريقه) وميدو جابر (77 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك البديل رضا الويشي التعادل لاف سي مصر (89).

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، واف سي مصر إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

واقتنص طنطا تعادلا مستحقا من ضيفه أسوان 2-2 بملعب طنطا.

وسجل محمد الصباح (37 و60) هدفي اسوان، ومحمد ماجد "اونش" (55) وعبد الرحمن الدح (75 من ركلة جزاء) هدفي طنطا.

ورفع أسوان رصيده الي 6 نقاط في المركز الثامن عشر الاخير، وطنطا الى 10 نقاط في المركز العاشر.

ملخص مباراة الزمالك والأنتاج الحربى: