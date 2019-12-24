كارتيرون يستبعد حازم إمام من قائمة الزمالك في رحلة زامبيا لمواجهة زيسكو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون استبعاد حازم إمام ظهير أيمن الفريق من القائمة التي ستغادر فجر الغد متجهة إلى زامبيا استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب إصابة اللاعب في لقاء الانتاج ورفض الجهاز الفني ضم بديل لحازم.

وتضم القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو -أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد

ويغيب عن الفريق محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، ليواصل نزيف النقاط، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقى فى المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقى فى المركز الخامس بفارق الأهداف.

وفشل لاعبو الزمالك اليوم فى مصالحة جماهيرهم بتحقيق ألفوز والعودة لطريق الآنتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتى خسر فيها ألفريق الأبيض اللقاء قبل الماضى أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.

ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قنأوى- معإذ الحنأوى- محمود البدري - أحمد مجدى ومحمد بازوكا- محمد عادل - علاء سلامة- موسى ديأوارا ومحمود عادل- باسم مرسي.

وحضر مرتضي منصور رئيس الزمالك المباراة من ستاد السلام، على الرغم من وجود عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه عن حضور 3 مباريات للأبيض فى الدورى الممتاز .