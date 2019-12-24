شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشيني يقرر اللحاق ببعثة الزمالك فى مطار القاهرة قبل رحلة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سامى الشيشينى، المدرب العام للزمالك، اللحاق ببعثة الأبيض فى مطار القاهرة والمتجهة إلى زامبيا لخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتعرض الشيشينى للإصابة قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى التى أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام، وانتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث خضع لأشعة رنين مغناطيسي ليغيب عن المباراة، وذلك بعدما أجرى خياطة بالحصول علي غرزتين فى الوجه، عقب اصطدامه فى منضدة.

جاء قرار الشيشينى باللحاق ببعثة الزمالك لمعاونة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، فى مباراة زيسكو يونايتد المقبلة.

يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.