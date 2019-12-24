الشيشيني يقرر اللحاق ببعثة الزمالك فى مطار القاهرة قبل رحلة زامبيا

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وتعرض الشيشينى للإصابة قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى التى أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام، وانتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث خضع لأشعة رنين مغناطيسي ليغيب عن المباراة، وذلك بعدما أجرى خياطة بالحصول علي غرزتين فى الوجه، عقب اصطدامه فى منضدة.
جاء قرار الشيشينى باللحاق ببعثة الزمالك لمعاونة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، فى مباراة زيسكو يونايتد المقبلة.
يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، فيما يحتل مازيمبى المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويتواجد زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى جاء فى المركز الرابع برصيد نقطة أيضًا.
وتعادل الزمالك سلبيًا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، ليواصل نزيف النقاط، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقى فى المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقى فى المركز الخامس بفارق الأهداف.
وفشل لاعبو الزمالك اليوم فى مصالحة جماهيرهم بتحقيق ألفوز والعودة لطريق الآنتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتى خسر فيها ألفريق الأبيض اللقاء قبل الماضى أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.
ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.
فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قنأوى- معإذ الحنأوى- محمود البدري - أحمد مجدى ومحمد بازوكا- محمد عادل - علاء سلامة- موسى ديأوارا ومحمود عادل- باسم مرسي.
وحضر مرتضي منصور رئيس الزمالك المباراة من ستاد السلام، على الرغم من وجود عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه عن حضور 3 مباريات للأبيض فى الدورى الممتاز .
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