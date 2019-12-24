شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتجه للإسكندرية الخميس لمواجهة الاتحاد في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه فريق الإسماعيلي ظهر الخميس المقبل إلى محافظة الإسكندرية حيث يُقيم هناك معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، فى ذهاب دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي لتحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائي .

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بدون راحة عقب الخسارة من ذئاب الجبل.

بدأ المران بالبدلاء والمستبعدين بتدريبات بدنية قوية للاعبين ثم التدريب على سرعة التسليم والتسلم بالإضافة إلى العرضيات من الجانبين والتسديد على المرمى من خارج المنطقة.

شهد المران غياب بعض اللاعبين الأساسيين بعد حصولهم علي راحة سلبية اليوم، وذلك عقب الخسارة أمام المقاولون العرب بالأمس بهدفين نظيفين، وأتم المران بتقسيمة للتدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتي تم ايقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين والعمل على معالجتها.

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وكان اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية قد مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان لاجتماع في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء لبحث الأوضاع المتدهورة التي يشهدها فريق الكرة في الآونة الأخيرة ولاقت غضب الشارع الإسماعيلاوي.

وأغلق الإسماعيلي صفحة بطولة الدوري بعد تلقى خسارتين على التوالى ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية، وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار لاعبى الإسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر.

واستقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة أدهم السلحدار على إعادة محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للتشكيل الأساسى للفريق بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى، بعد الأخطاء التى ارتكبها محمد مجدى حارس الفريق فى مباراة المقاولون العرب.