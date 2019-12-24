حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24/12/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24/12/2019، العديد من الأخبار والتي جاء في مقدمتها تعادل الزمالك مع الانتاج الحربي سلبيًا في الجولة العاشرة ببطولة الدوري، وأدار لقاء الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله ومبروك نبيل حكما رابعا، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقي في المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقي في المركز الخامس بفارق الأهداف، وفشل لاعبو الزمالك اليوم في مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا، ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد. الزمالك يواصل العروض الباهتة ونزيف النقاط ويتعادل مع الإنتاج سلبيا واصل فريق الزمالك مسلسل "نزيف" النقاط بعدما تعادل سلبيا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز. أعلن عبد العزيز عبد الشافي زيزو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة وادى دجلة والتي تقام غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوى أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غد الأربعاء 25 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم رئاسة عمرو الجنايني، خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها وقبل وضع لائحة النظام الأساسي الأهلى يفوز على الزمالك بدورى سوبر السلة فاز فريق سلة النادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 82/68 فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم فى ثاني جولات المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة Advertisements حضر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى مقصورة استاد السلام لمشاهدة مباراة فريق الكرة الأول بالنادى الأبيض أمام الإنتاج الحربى تعادل نادى مصر مع مصر المقاصة بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد الكلية الحربية أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن نسخة ماراثون زايد التى تطلق بالسويس ليس حدثًا رياضيا مجتمعيًا وإنما فكرة عظيمة تم تطويرها تعادل فريق طنطا مع أسوان بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى. وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير المقبل. أحمد على يظهر فى قائمة بيراميدز لمواجهة دجلة بالدورى

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