شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعًا الأسبوع المقبل بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من فرنسا حيث عاد بيبو منذ قليل للقاهرة قادمًا من فرنسا حيث تواجد هناك حاليًا في رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا.
وخاض محمود الخطيب في العاصمة الفرنسية باريس على مدار الأيام الماضية برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.
ووصل الخطيب مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطارالقاهرة الدولى قادمًا من فرنسا على متن رحلة مصر للطيران رقم 800، حيث بعد أن أمضى هناك رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا، خاض خلال برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر
وتناقش لجنة التخطيط بالأهلي عدة أمور خاصة بقطاع الكرة منها العروض التى تلقاها النادي لأكثر من لاعب مؤخرًا وأمور أخرى خاصة بصفقة الفريق في يناير المقبل حيث سيضم الأهلي مهاجمًا بعد التعاقد مع كهربا.
وينتظر محمود الخطيب، عدد من الملفات المعلقة داخل النادى الأهلى، أبرزها تحديد اللاعبين الراحلين والصفقة الأفريقية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل.
جدير بالذكر، أن محمود الخطيب قد ترأس اجتماع مجلس الإدارة، الذي جرى فى 9 ديسمبر الماضي، بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات المهمة للنادي.
ونشرت صفحة النادى الأهلي عبر تويتر صورة لرئيس النادى الأهلى محمود الخطيب متمنية له سرعة الشفاء والعودة سريعاً للأراضى المصرية، وعلقت الصفحة قائلة: "نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة سالما الكابتن محمود الخطيب رئيس نادينا قبل أن يقضي بيبو عدة أيام في فرنسا في رحلة علاجية وعاد مساء اليوم للقاهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.