شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعًا الأسبوع المقبل بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من فرنسا حيث عاد بيبو منذ قليل للقاهرة قادمًا من فرنسا حيث تواجد هناك حاليًا في رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا.

وخاض محمود الخطيب في العاصمة الفرنسية باريس على مدار الأيام الماضية برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

ووصل الخطيب مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطارالقاهرة الدولى قادمًا من فرنسا على متن رحلة مصر للطيران رقم 800، حيث بعد أن أمضى هناك رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريبًا، خاض خلال برنامج العلاج الطبيعى بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر

وتناقش لجنة التخطيط بالأهلي عدة أمور خاصة بقطاع الكرة منها العروض التى تلقاها النادي لأكثر من لاعب مؤخرًا وأمور أخرى خاصة بصفقة الفريق في يناير المقبل حيث سيضم الأهلي مهاجمًا بعد التعاقد مع كهربا.

وينتظر محمود الخطيب، عدد من الملفات المعلقة داخل النادى الأهلى، أبرزها تحديد اللاعبين الراحلين والصفقة الأفريقية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل.

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