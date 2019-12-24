شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادى الأهلى تصدره لجدول بطولة الدوري المصري، برصيد 24 نقطة، فيما استمر الزمالك فى المركز الرابع برصيد 15 نقطة بعد التعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام فى الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، ليواصل نزيف النقاط.

وفشل لاعبو الزمالك اليوم فى مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتى خسر فيها ألفريق الأبيض اللقاء قبل الماضى أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.



جدول الدورى المصرى

ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قنأوى- معإذ الحنأوى- محمود البدري - أحمد مجدى ومحمد بازوكا- محمد عادل - علاء سلامة- موسى ديأوارا ومحمود عادل- باسم مرسي.

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الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب ألفريقين وأن كان الزمالك هو الأكثر استحوإذاً على الكرة ورغبة فى زيارة شباك الإنتاج الحربى فيما لعب الأخير بتحفظ دفاعي.

فى الدقيقة 21 انفرد أشرف بن شرقى بعامر عامر حارس الإنتاج الحربى لكن مهاجم الزمالك أهدر فرصة مُحققة وسط تألق من عامر الذى تصدى للكرة ببراعة ، وحأول الزمالك التسجيل أكثر من مرة كما هدد الإنتاج مرمى الابيض لكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الزمالك الذى ضغط عن طريق بن شرقى وأبواما ومصطفى محمد لكن دفاع الأنتاج مازال يتفوق فى هذه المواجهات ويمنع الأبيض من هز شباك عامر عامر.

وطالب لاعبو الزمالك أحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة بن شرقى لكن الحكم رفض الأمتثال لطلبهم وأمر بأستكمال اللعب.

فى الدقائق الأخيرة حأول الزمالك الوصول إلى مرمى عامر عامر ودفع كارتيرون بأوباما بغية التسجيل ونشط أداء الأبيض فعلاً فيما شكّلت الهجمة المرتدة للأنتاج خطورة واضحة على مرمى الأبيض وأهدر لاعبو الأنتاج أكثر من فرصة ونال محمد عبد الغنى بطاقة صفراء فى الدقائق الأخيرة لعرقلة باسم مرسى الذى كاد ينفرد بحارس الزمالك ويتواصل الأداء على هذا المستوى إلى أن ينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.