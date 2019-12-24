شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غدٍ الأربعاء 25 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وتختتم غدًا منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام بإقامة أربع مواجهات مثيرة تجمع إنبى مع حرس الحدود وسموحة مع الجونة وطلائع الجيش مع المصرى البورسعيدى وبيراميدز مع وادى دجلة. وجاء توزيع الحكام على المباريات على النحو التالي: وجاء توزيع الحكام على المباريات على النحو التالي: - إنبي مع حرس الحدود: محمد عباس قابيل وعماد العقاد وأحمد عبد الغني .. ومعهم هاني أمين حكما رابعا. يستضيف انبى نظيره حرس الحدود فى تمام الثانية والنصف ظهر غد على ستاد بتروسبورت فى مواجهة يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بالمسابقة بينما خسر الفريق السكندرى من المقاولون العرب بهدف دون رد. Advertisements - سموحة مع الجونة: هشام الفلال وعدي عيد وسيد حسن .. وعماد عطا حكمًا رابعًا. ويستدرج سموحة نظيره الجونة فى تمام الخامسة عصر غد على ستاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الزمالك فى الجولة الماضية فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة. - طلائع الجيش مع المصري: محمود عاشور وأحمد صلاح ومحمد عطا.. ومجدي خاطر حكمًا رابعًا. ويواجه طلائع الجيش نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر غدًا على ستاد السويس الجديد فى مواجهة يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فيما تعادل الفريق البورسعيدى مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة . - بيراميدز مع وادي دجلة: محمد سلامة وأحمد بكر وأسامة عبد اللطيف .. وحسين الكريمي حكما رابعا. ويستدرج بيراميدز نظيره وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء غد على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة فيما خسر وادى دجلة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكام مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.