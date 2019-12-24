فيديو.. مرتضى منصور يعرض فيديوهات "السحر" بعد التعادل مع الإنتاج ويؤكد: "ده كفر"

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وقال منصور، عقب المباراة: "الشبكة مقفولة.. بعض الشخصيات لجأوا إلى السحر، دى مش رياضة ده كفر، والفرقة مش محتاجة وقفة.. واللاعبين رجالة".
وأضاف رئيس الزمالك: "لن ألجأ إلى السحر مثلهم.. فايلر مش مصدق نفسه من بدايته مع الأهلي، ولكن دلوقتي المشكلة ليست لها علاقة في يناير، بعد ما بتكسب بيراميدز كل ماتش دا بيحصل معانا، والحكام مش بيحسبوا لينا ضربات جزاء".
وحضر رئيس الزمالك المباراة من استاد السلام، على الرغم من وجود عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه عن حضور 3 مباريات للأبيض فى الدورى الممتاز، حيث علق على هذا القرار وحضر إلى ملعب المباراة قائلاً: "بعد الماتش في بيان والمهم نكسب ربنا يوفقهم في المباراة".
أدار لقاء الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله ومبروك نبيل حكما رابعا، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقي في المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقي في المركز الخامس بفارق الأهداف.
وفشل لاعبو الزمالك اليوم في مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.
ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.
فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي ومحمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا ومحمود عادل - باسم مرسي.
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