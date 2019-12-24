شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرتضى منصور يعرض فيديوهات "السحر" بعد التعادل مع الإنتاج ويؤكد: "ده كفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربى سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد السلام.

وقال منصور، عقب المباراة: "الشبكة مقفولة.. بعض الشخصيات لجأوا إلى السحر، دى مش رياضة ده كفر، والفرقة مش محتاجة وقفة.. واللاعبين رجالة".

وأضاف رئيس الزمالك: "لن ألجأ إلى السحر مثلهم.. فايلر مش مصدق نفسه من بدايته مع الأهلي، ولكن دلوقتي المشكلة ليست لها علاقة في يناير، بعد ما بتكسب بيراميدز كل ماتش دا بيحصل معانا، والحكام مش بيحسبوا لينا ضربات جزاء".

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وحضر رئيس الزمالك المباراة من استاد السلام، على الرغم من وجود عقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه عن حضور 3 مباريات للأبيض فى الدورى الممتاز، حيث علق على هذا القرار وحضر إلى ملعب المباراة قائلاً: "بعد الماتش في بيان والمهم نكسب ربنا يوفقهم في المباراة".