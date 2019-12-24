شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل العروض الباهتة ونزيف النقاط ويتعادل مع الإنتاج سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الزمالك مسلسل "نزيف" النقاط بعدما تعادل سلبيا مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدار لقاء الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله ومبروك نبيل حكما رابعا.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة ويبقي في المركز الرابع، كما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس النقاط (15) ويبقي في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وفشل لاعبو الزمالك اليوم في مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.

ولعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي ومحمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا ومحمود عادل - باسم مرسي.

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وأن كان الزمالك هو الأكثر استحواذاً على الكرة ورغبة في زيارة شباك الإنتاج الحربي فيما لعب الأخير بتحفظ دفاعي.

في الدقيقة 21 انفرد أشرف بن شرقي بعامر عامر حارس الإنتاج الحربي لكن مهاجم الزمالك أهدر فرصة مُحققة وسط تألق من عامر الذى تصدى للكرة ببراعة ، وحاول الزمالك التسجيل أكثر من مرة كما هدد الإنتاج مرمى الابيض لكن دون جدوى لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذى ضغط عن طريق بن شرقي وأبواما ومصطفى محمد لكن دفاع الأنتاج مازال يتفوق في هذه المواجهات ويمنع الأبيض من هز شباك عامر عامر.

وطالب لاعبو الزمالك أحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة بن شرقي لكن الحكم رفض الأمتثال لطلبهم وأمر بأستكمال اللعب.

في الدقائق الأخيرة حاول الزمالك الوصول إلى مرمى عامر عامر ودفع كارتيرون بأوباما بغية التسجيل ونشط أداء الأبيض فعلاً فيما شكّلت الهجمة المرتدة للأنتاج خطورة واضحة على مرمى الأبيض وأهدر لاعبو الأنتاج أكثر من فرصة ونال محمد عبد الغني بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة لعرقلة باسم مرسي الذى كاد ينفرد بحارس الزمالك ويتواصل الاداء على هذا المستوى إلى أن ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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