شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يظهر فى قائمة بيراميدز لمواجهة دجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد العزيز عبد الشافي زيزو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة وادى دجلة والتي تقام غدًا الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وكان الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز استبعد أحمد على مهاجم من حساباته فى الفترة الماضية، الأمر الذى دفع اللاعب لاتخاذ قرار بالرحيل فى يناير، قبل أن يرحل ديسابر ويتولى "زيزو" القيادة الفنية ويعيده للحسابات من جديد، وكان اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة أعلن قائمته التى ضمت كلاً من: محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، عبد الكبير الوادى، إبراهيم عايش، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، عمرو ميرا، محمد رضا.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: رجب بكار- علي جبر - ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور- محمد حمدي - طارق طه

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خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - عمر جابر - محمود حمادة - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - عمر العيوني - أحمد توفيق

خط الهجوم: جون أنطوي - أحمد علي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

المواجهة لن تكون سهلة على الفريقين، حيث سبق وتعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر وادى دجلة من إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

ويسعى عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى المؤقت لبيراميدز لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق سعيًا للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مباراة دجلة مكون من: "المهدي سليمان ومحمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وجون أنطوي".

فى الوقت الذى يسعى فيه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غالى أمام منافس قوى لا يستهان بقدرات لاعبيه.