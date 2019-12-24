شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يفشل فى زيارة شباك الإنتاج بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقامة حاليًا باستاد السلام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي، ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله ومبروك نبيل حكما رابع، ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، في حين يحتل الإنتاج المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، جمعها من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويلعب الزمالك مباراة اللية بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل ، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فيما يضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي ومحمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا ومحمود عادل - باسم مرسي

ويسعى لاعبو الزمالك اليوم لمصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التى غابت فى المباراتين الماضيتين والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل أمام سموحة سلبيًا، ويدخل الأبيض اللقاء بحثًا عن إيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده فى بطولة الدوري منذ الفوز على بيراميدز بهدفين دون.

كما طالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد فى الجولتين الأخيرتين من المسابقة.

وبدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وأن كان الزمالك هو الأكثر استحواذاً على الكرة ورغبة في زيارة شباك الإنتاج الحربي فيما لعب الأخير بتحفظ دفاعي.

في الدقيقة 21 انفرد أشرف بن شرقي بعامر عامر حارس الإنتاج الحربي لكن مهاجم الزمالك أهدر فرصة مُحققة وسط تألق من عامر الذى تصدى للكرة ببراعة ، وحاول الزمالك التسجيل أكثر من مرة كما هدد الإنتاج مرمى الابيض لكن دون جدوى لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذى ضغط عن طريق بن شرقي وأبواما ومصطفى محمد لكن دفاع الأنتاج مازال يتفوق في هذه المواجهات ويمنع الأبيض من هز شباك عامر عامر.

وطالب لاعبو الزمالك أحتساب ضربة جزاء بعد عرقلة بن شرقي لكن الحكم رفض الأمتثال لطلبهم وأمر بأستكمال اللعب.

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