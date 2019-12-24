الزمالك يتلقى رقما سلبيا لم يتحقق منذ 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الزمالك نزيف النقاط بتعثر جديد أمام الإنتاج الحربي بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي على ملعب السلام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفشل الزمالك والإنتاج الحربي في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليرفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام الإنتاج الحربي صاحب المركز الخامس بالجدول.

وفشل الزمالك، الذي لديه مباراة مؤجلة ضد الأهلي، في تحقيق أي انتصار منذ فوزه على بيراميدز بثنائية نظيفة يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث خسر أمام طلائع الجيش قبل أن يتعادل مع سموحة والإنتاج.

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وأصبح هذا التعادل هو الثاني على التوالي للزمالك والثالث في مسيرته بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في مباراتين، بعد خوض 9 مباريات أهدر خلالهم 12 نقطة من أصل 36.

وأهدر الزمالك 12 نقطة في أول 9 مباريات بالدوري لأول مرة منذ خمس سنوات، وتحديدا في موسم (2013-2014) الذي أهدر خلاله الفارس الأبيض نفس العدد من النقاط في أول 9 مواجهات.

الزمالك بقيادة ميدو وقتها حقق انتصاراته الأربعة بأول 9 جولات أمام المصري، طلائع الجيش، المنيا والقناة، وتعادل مع بتروجيت وتليفونات بني سويف، وخسر من الإسماعيلي، حرس الحدود واتحاد الشرطة.

يُذكر أن الزمالك سيطير إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد بالجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا الجمعة، قبل أن يستأنف مشواره في الدوري بمواجهة أسوان يوم 2 يناير، في أولى مبارياته بالعام الجديد 2020.