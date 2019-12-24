"كنا نستطيع الفوز".. مختار مختار يعلق على تعادل الانتاج أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، أن فريقه كان يستطيع الفوز على الزمالك، لو كان هناك تركيز في هجمة واحدة وتنفيذ لكل التعليمات، مشيرا الى معاناة فريقه من الإرهاق.

وتعادل الزمالك بدون أهداف مع الإنتاج الحربي في مباراة الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز بملعب استاد السلام.

وقال مختار مختار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "في الشوط الأول الفريق كان جيدا، التراجع في الشوط الثاني سببه الإرهاق والضغط والقلق على النتيجة".

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واستمر "نحن نعاني من الإرهاق نظرا لأننا سافرنا ولعبنا في طنطا ثم أسوان وبعد ذلك العودة لملاقاة الزمالك، الجميع يعاني من ضغط المباريات، كل 3 أيام مباراة، يجب أن أقوم بتحية اللاعبين على ما قدموه".

وأكمل "النتيجة جيدة، كان يمكن لنا تحقيق الفوز، كل عملنا خلال الأيام الماضية هو محاولة استغلال ظروف الزمالك للفوز بالمباراة، لو هناك تركيز في هجمة واحدة، لتغيرت النتيجة بكل تأكيد".

وأشاد مختار مختار بمستوى باسم مرسي مهاجم الفريق قائلا "لقد قدم مباراة جيدة، لديه خبرات كبيرة ساعدتنا خلال اللقاء، في الدقائق الأخيرة ظهر بشكل طيب، لم يسجل لكن كان له دور إيجابي مع الفريق".

واختتم "الزمالك كان له فرص لكن ليست كثيرة مثل مباراته أمام سموحة، اعتقد أن فرصنا مهم كانت متساوية، والحكم لم يترك أي قرار إلا واحتسبه، وبالتالي لو للزمالك ركلة جزاء لاحتسبها بالتأكيد".