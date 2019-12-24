مرتضى منصور يلوم "السحر" في تعادل الزمالك أمام الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأزمة التي يمر بها فريق الكرة بناديه لا تتعلق بالمستحقات بل بالسحر الذي جعل اللاعبين لا يرون أمامهم.

الزمالك واصل فقد النقاط في مشوراه ببطولة الدوري؛ حيث تعادل اليوم الثلاثاء مع نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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مرتضى منصور، أضاف في تصريحات صحفية له عقب المباراة:" أقول للجميع الشبكة مغلقة والذي أغلقها هو سيد عبد الحفيظ، ممدوح عباس وهاني العتال، المرمى خال والكرة لا تريد أن تسكن المرمى والحكم لم يرى ركلة الجزاء بسبب السحر"، مشيدًا بلاعبيه واصفًا إياهم بـ "الرجالة".

وأتم رئيس نادي الزمالك حديثه بقوله:"ما يفعله سيد عبد الحفيظ كُفر.. سلمنا أمرنا لله الأزمة ليست في اللاعبين الأزمة فيما يفعله هاني العتال وممدوح عباس اللذان أحضرا ساحر من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ الذي يتعامل مع أخر مصري".

وعقب التعادل رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الخامس بالرصيد ذاته.