محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر في اتحاد الكرة، أن عدم امتثال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لقرار لجنة الانضباط والأخلاق، سوف يُعرضه لمزيد من العقوبات.
وحضر مرتضى منصور مباراة الزمالك والانتاج الحربي بملعب استاد السلام، رغم قرار ايقافه من لجنة الانضباط والاخلاق 3 مباريات ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "نحن نقوم باخطار جميع الأندية بمراسلات عبر الإيميل والفاكس بأي عقوبات قبل أن نعلن عنها، بالطبع لن نعلن عن عقوبة قبل إرسالها للأندية".
وتابع "تنفيذ العقوبات يكون بشكل فوري بعد الإعلان عنها ومن لا يمتثل للعقوبات، بالطبع سيكون هناك عقوبات مضاعفة".
واختتم "مسألة خصم النقاط غير واردة حاليا، عدم امتثاله لقرار الإيقاف يعني مضاعفة القرار مرة أخرى وزيادة الغرامات المالية، وبعد ذلك يتم تحويل الأمر لاتحاد الكرة لاتخاذ القرار المناسب وابلاغ الجهات المختصة حال استمر في عدم الامتثال".
وأفاد مراسل "الخليج 365" في نادي الزمالك، بأن مجلس الإدارة سوف يقوم بإصدار بيان رسمي يرد فيه على قرار إيقاف رئيس النادي ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وتوضيح مسألة حضورة لمباراة الانتاج الحربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلق على إيقاف مرتضى منصور: سنصدر بيانًا رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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