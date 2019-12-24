حازم إمام يُغادر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي مصابًا.. والونش يظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

اضطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، للدفع بالمدافع محمود الونش بدلًا من حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال المباراة التي تجمعهم بنظيرم الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

حازم إمام خرج في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول ـ الذي انتهى بالتعادل السلبي ـ ودفع كارتيرون بالونش بدلًا منه لعدم وجود ظهير أيمن بالقائمة بعد رحيل حمدي النقاز واكتفاء المدرب بتصعيد أحد لاعبي فريق الشباب.

مصدر بالجهاز الفني بالزمالك، أشار في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 بملعب السلام، بين الشوطين، إلى أن إصابة حازم إمام عبارة عن شد في الخلفية.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمحمود الونش لاعب الزمالك منذ تعرضه للإصابة في مباراة مازيمبي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.