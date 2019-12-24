كرة سلة.. الأهلي يفوز على الزمالك في دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز فريق كرة السلة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة (82-68) في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأحمر بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

تقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة (25-22) وواصل تفوقه في الثانية (44-30) وفي الثالثة (63-50)، قبل أن يحسم المباراة بنتيجة (82-68).

وبات هذا الفوز هو الثالث هذا الموسم للأهلي على الزمالك في أقل من شهرين، بعد الفوز بنتيجة 91-81 بدوري المرتبط مع بداية الشهر الجاري، والفوز بنتيجة 92-80 في كأس مصر في شهر نوفمبر الماضي.

يُذكر أن الأهلي افتتح مشواره في بطولة دوري السوبر بالفوز على فريق قناة السويس ذهابًا بنتيجة 79-59، وإيابًا بنتيجة 73-45، ثم حقق الفوز على طلائع الجيش في الجولة الماضية بنتيجة 79-61.