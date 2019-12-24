أيمن يونس يقصف جبهة إدارة الزمالك بعد التعادل المخيب أمام الإنتاج

انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، ومحلل قنوات "اون سبورت"، إدارة نادي الزمالك عقب التعادل المخيب أمام الإنتاج الحربي، سلبيًا دون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بستاد السلام، ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.
وقال أيمن يونس خلال ستوديو التحليلي لقناة "أون سبورت" عقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي: "الزمالك يحتاج لتغيير إداري وليس فنيفقط، الإدارة ليست موفقة في التعامل مع المواقف، واللاعبين، والجهاز الفني، لا حاجه للتغيير الفني ولا على مستوى اللاعبين"
وأضاف:" نعم شخصية لاعبي الزمالك على المستوى الفردي والجماعي ليست موجودة، والانتاج كان من حقه الطمع في المباراة بعدما كان ندًا للزمالك خلال المباراة، سعيه للفوز".
وتابع:" مشكلة الزمالك ليست فنية، لكنها إدارية".
وتعادل فريق الإنتاج الحربي أمام نظيره الزمالك بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
بهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى 15 نقطة، واستمر في المركز الرابع وأهدر 12 نقطة في 9 مباريات، وباتت فرصته في المنافسة بقوة على القمة في غاية الصعوبة، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 15 نقطة في المركز الخامس.
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