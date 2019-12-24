مختار مختار: الإنتاج الحربي أهدر فرصة الفوز على الزمالك

أعرب مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي رضاه عن أداء لاعبي العجلات الحربية، بعد التعادل أمام الزمالك بدون أهداف، مؤكدًا أن فريقه أهدر فوزًا في المتناول أمام الفريق الأبيض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمدرب الإنتاج الحربي الذي أقيم عقب انتهاء مباراة الزمالك والإنتاج حيث قال: "لعبنا بجدية أمام الزمالك

وكنا قريبين من الفوز، وأعذر لاعبي الفريق بشكل كبير بسبب الإرهاق وتوالي المباريات".

وأضاف مختار مختار: "كنا نأمل في المكسب لكن التعادل أمام الزمالك نتيجة جيدة، ولو ركز لاعبي الإنتاج في فرصة واحدة أمام مرمى المنافس لسجلوا هدف الفوز".

وتعادل فريق الإنتاج الحربي أمام نظيره الزمالك بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى 15 نقطة، واستمر في المركز الرابع وأهدر 12 نقطة في 9 مباريات، وباتت فرصته في المنافسة بقوة على القمة في غاية الصعوبة، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 15 نقطة في المركز الخامس.