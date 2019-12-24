يوفنتوس يقترب من حسم صفقة هالاند

يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من ضم اللاعب الشاب الموهوب، هالاند مهاجم فريق سالزبوج النسماوي، حيث وافق اللاعب النرويجي على الإنضمام لصفوف البيانكونيري.

وأشارت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن هالاند وافق على الإنضمام إلى اليوفي، وأن إدارة النادي أقتربت من حسم الصفقة، مقابل

30 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة إلى أن صاحب الـ19 عامًا في حال إنضمامه لليوفي، سوف يوقع لمدة 5 سنوات، براتب يصل إلى 3،5 مليون يورو سنويًا.

وواصلت إلى أن يوفنتوس يكثف مفاوضاته مع سالزبوج من أجل

إتمام الصفقة سريعًا، وسط الأهتمامات الكثيرة التي يحظى بها اللاعب من عدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها مانشستر يونايتد، حيث سافر النرويجي، اولي جونار سولشاير، إلى النمسا من أجل التحدث مع اللاعب بشأن الإنضمام إلى الشياطين الحٌمر.

ويقدم هالاند مستويات كبرى مع فريقه سالزبورج، ولفت انظار الكثير من الأندية الأوروبية، بعد ما قدمه في دوري أبطال أوروبا.