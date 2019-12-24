يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من ضم اللاعب الشاب الموهوب، هالاند مهاجم فريق سالزبوج النسماوي، حيث وافق اللاعب النرويجي على الإنضمام لصفوف البيانكونيري.
وأشارت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن هالاند وافق على الإنضمام إلى اليوفي، وأن إدارة النادي أقتربت من حسم الصفقة، مقابل30 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة إلى أن صاحب الـ19 عامًا في حال إنضمامه لليوفي، سوف يوقع لمدة 5 سنوات، براتب يصل إلى 3،5 مليون يورو سنويًا.
وواصلت إلى أن يوفنتوس يكثف مفاوضاته مع سالزبوج من أجلإتمام الصفقة سريعًا، وسط الأهتمامات الكثيرة التي يحظى بها اللاعب من عدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها مانشستر يونايتد، حيث سافر النرويجي، اولي جونار سولشاير، إلى النمسا من أجل التحدث مع اللاعب بشأن الإنضمام إلى الشياطين الحٌمر.
ويقدم هالاند مستويات كبرى مع فريقه سالزبورج، ولفت انظار الكثير من الأندية الأوروبية، بعد ما قدمه في دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يقترب من حسم صفقة هالاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.