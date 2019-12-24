قائمة بيراميدز لمواجهة دجلة في الدوري

أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة وادي دجلة والتي تقام غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى؛ مهدي سليمان - أحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: رجب بكار- علي جبر - ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور- محمد حمدي - طارق طه خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - عمر جابر - محمود حمادة - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - عمر العيوني - أحمد توفيق خط الهجوم: جون أنطوي - أحمد علي - دودو الجباس

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