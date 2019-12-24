بيراميدز يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة دجلة

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته، اليوم، بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز.
ويستضيف نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة فيالسابعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في إطار الدوري الممتاز.
وجاء المران قويا للغاية قاده الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو، المدير الفني، ومساعداه، كريم مسمودي ومحمود فتح الله، وظهرت الجدية الواضحة على اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى.
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