اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته، اليوم، بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز. ويستضيف نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في إطار الدوري الممتاز. السابعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في إطار الدوري الممتاز. وجاء المران قويا للغاية قاده الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو، المدير الفني، ومساعداه، كريم مسمودي ومحمود فتح الله، وظهرت الجدية الواضحة على اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.