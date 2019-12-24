الزمالك "المستأنس" يترنح أمام الإنتاج ويكتفي بتعادل بطعم الخسارة

واصل فريق الزمالك اهدار النقاط السهلة وتعادل مع الانتاج الحربي بدون اهداف بستاد السلام في الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ارتفع رصيد الزمالك الى 15 نقطة واستمر في المركز الرابع واهدر 12 نقطة في 9 مباريات وباتت فرصته في المنافسة بقوة على القمة في غاية الصعوبة، بينما ارتفع رصيد الانتاج الى 15 نقطة في المركز الخامس.

جاء اللقاء في أغلبه لصالح الزمالك سيطرة وتحكم وفشل لاعبوه في احداث فاعلية حقيقية على المرمى رغم السيطرة لدرجة لم تسدد كرة بين الثلاث خشبات ولم يختبر عامر عامر طوال الشوط الثاني رغم وجود ثغرات بسبب بطء وتباعد الخطوط، واهدر اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو عدة فرص سهلة امام المرمى في الشوط الاول، في المقابل اضاع باسم مرسي وموسى دياورا فرصتين للإنتاج في نفس الشوط.

ونجح مختارمختار في غلق مفاتيح لعب الابيض والضغط على لاعبيه اغلب الفترات.

الشوط الاول

بادر الزمالك بهجوم من العمق والإجناب خاصة انطلاقات احمد سيد

زيزو النشط والذى اربك دفاعات الانتاج.عاب الزمالك الفاعلية في الهجوم ضعف الكثافة والفردية في أغلب المحاولات مما سهل من مهمة دفاع المنافس.

شكل حازم واشرف بن شرقي خطورة في الجبهة اليمنى والأخير لعب عرضية ويبعد بصعوبة قلبي دفاع الانتاج حيث تحمل الثنائي معاذ الحناوي ومحمود البدري أعباء المحاولات المتكررة من حلق المرمى.

كاد يسجل باسم مرسي من عرضية تمر من الجميع ويفاجئ بالكرة امامه وهو في حلق المرمى يلمس بيسراه تصل سهلة في يد محمد ابوجبل.

يرد اشرف بن شرقي وينفرد تماما بالحارس عامر عامر ويهدر بغرابة شديدة بن شرقي ويتصدى بنجاح الحارس عامر عامر.

شكلت هجمات الانتاج خطورة مع تواضع مستوى حازم امام واختتم تراجع اداءه بشكوى من اصابة..!

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في الدقيقة 42 يهدر الانتاج الحربي فرصة العمر من هجمة منظمة تصل الكرة الى علاء

سلامة يخترق دفاعات الزمالك ومنطقة الجزاء ويسدد قوية يبعد بصعوبة محمد ابوجبل وترتد لموسى دياورا يطلق صاروخ يعلو العارضة.

في الدقيقة الاخيرة يهدر سيد زيزو بغرابة شديدة من كرة عرضية تهيات له عند نقطة الجزاء وبدلا من التسديد مباشرة يتباطئ ويهيئ ويتمتع حتى جاء الدفاع وانهى الهجمة بسلام..!!

الشوط الثاني

بادر الانتاج بهجمة مع بداية الشوط الثاني عن طريق احمد شديد قناوي الذى لعب عرضية ويهدر بغرابة باسم مرسي في استقبال الكرة ويسدد في السماء..!

يرد مصطفي محمد ويسدد من على حدود منطقة الجزاء في السماء بغرابة شديدة.

عاب الزمالك البطء في نقل الكرة من الدفاع الى الهجوم مع ضعف الكثافة ويتحرك يوسف اوباما ويقتحم منطقة الجزاء ويتباطئ كالعادة وتضيع الفرصة.

شكلت مرتدات الانتاج خطورة وكان اخطرها انطلاقة من محمد عادل ويلعب مع موازة خط التماس للمرمى عرضية تمر من الجميع والمرمى مفتوح وتضيع فرصة للانتاج.

يخرج أحمد زيزو غير الموفق ويلعب مكانه محمد اوناجم في المقابل يخرج الثنائي علاء سلامة ومحمد عادل ويلعب مكانهما جونياك وابراهيم عبد الخالق.

يضغط الزمالك ويحاصر الإنتاج في الدقائق العشر الأخيرة ويفشل في اللمسة الاخيرة او لعب عرضية او التمرير الصح لزميل ويرد بهجمة جونياك ويسدد ويمسك ابوجبل على مرتين.