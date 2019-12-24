خسارة مفاجئة لسلة سموحة أمام الجزيرة في الدوري

خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة رجال امام نظيره الجزيرة بنتيجة 86/103 في ثاني مباريات الدوري العام الممتاز وكان الفريق خسر ايضا أمام الزمالك في الجولة الاول بنتيجة 62/80.

ويسير الفريق بخطي ثابته في كأس مصر بعد صعوده لدور الثمانيه بتغلبه علي الجزيرة في دور الـ16 74/72.

وحصد الفريق المركز الخامس في دوري المرتبط

بعد تغلبه علي نظيره الجيش ذهابا وإيايا 79/69 و68/56 علي الترتيب.

تضم قائمة الفريق النجوم: مروان سرحان وأشرف ربيع وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العنين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تربس ورؤوف الصفوانى ومحمد القوصى وعمر

عزب ومحمد عماره والمحترف الأمريكي جيمس إدوار والصاعد عبد الرحمن سمير (تحت 20 سنه).

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مدير فنى والكابتن محمد رزق مدرب عام والكابتن أحمد درويش مدرب والدكتور تامر إبراهيم طبيب والدكتور محمد جمال مدرب الأحمال والكابتن أنس فهمي تحليل أداء والكابتن محمد زكريا إداري والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.