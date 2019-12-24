بعد إعلان الاتحاد المصري قيده رسميًا..كهربا يتصدر تغريدات الأهلاوية

تصدر محمود عبدالمنعم كهربا، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد موافقة الاتحاد المصري للكرة، على قيد كهربا، أحدث الوجوه المنضمة لصفوف النادي الأهلى فى قائمة الفارس الأحمر الشتوية بداية من يناير المقبل.
وفي ذات الصدد، يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" الوافد الجديد من فريق أفيس البرتغاليفي فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم، بعد تعاقد الأهلي مع كهربا من الدوري البرتغالي مقابل 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق أفيس، وذلك لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة .
ودشَّنت جماهير النادي الأهلي، هاشتاج "كهربا"، وسط حالة من الفرحة
وفي الأول من يناير 2020، يواجه النادي الأهلي مصر المقاصة، في حين طلب السويسري فايلر من الجهاز المعاون تجهيز محمود عبدالمنعم "كهربا" الصفقة الجديدة بالنادي الأهلي للمشاركة في المباراة، وإنهاء إجراءات قيده تمهيدا لأول ظهور رسمي لـ"كهربا" مع القلعة الحمراء عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام الماضية .
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