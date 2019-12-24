فرج عامر: مبادرة لنبذ العنف في الرياضة من أندية الإسكندرية

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن التحضير لإطلاق مبادرة لنبذ العنف في الرياضة المصرية سواء بين اللاعبين أو مسئولي الأندية وايضا الجماهير.
وقال عامر: "إن أندية محافظة الإسكندرية من خلالرؤساء أندية سموحة والاتحاد وسبورتنج، توافقوا على اطلاق هذه المبادرة خاصة وان الرياضة أخلاق ولا يجوز وجود خلافات بسببها في حين أن أصل وجودها لصالح التعارف والعلاقات"
وأشار إلى أن الرياضة خلال الفترة الماضية حادت عن دورها الرئيسي وصدرت الخلافات والتشاحن والعنف بين ممارسيها، وهو ما يجب مواجهته وإعلاء الروح الأخلاقية للرياضة.
ولفت أنه سوف يتم التواصل مع باقي الأندية لدعم هذه المبادرة حتى تكون سنة حسنة تساهم في تحسين الرياضة في مصر وتخدم عودة الجماهير وتصب في صالح الدولة.
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