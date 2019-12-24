بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتاج الحربي والزمالك في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الانتاج الحربي والزمالك ضمن مباريات الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز. يدخل الزمالك هذه المباراة وفي جعبته 14 نقطة بفارق 10 نقاط واضحة عن المتصدر “الأهلي“، ويطمح رجال المدير الفني “باتريس كارتيرون” لتحقيق الفوز لتعويض الخسارة أمام طلائع الجيش والتعادل مع سموحة. تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، و17:30 بتوقيت جرينيتش، وستقام على ملعب السلام التابع لنادي الانتاج الحربي. الإنتاج الحربي 0-0 الزمالك ????ستاد السلام (القاهرة) انتهت بث مباشر “كتابي” الانتاج الحربي والزمالك لحظة بلحظة ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الانتاج الحربي والزمالك في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

???? سيكون معكم محمود ماهر من مركز البث المباشر بملعب السلام الدولي.

الزمالك في المركز الثالث بمسابقة الدوري حتى الآن برصيد 14 نقطة، أقل من الاتحاد السكندري بـ 6 نقاط..وأقل من الأهلي المتصدر بـ 10 نقاط.

الإنتاج الحربي لم يتعرض لأي هزيمة في المباريات الأربع الماضية، ويُعد من أصعب الخصوم هذا الموسم مع المقاولون العرب وسموحة والاتحاد السكندري.

الزمالك سيكون على يمين الشاشة بالزي الأبيض الاعتيادي، والإنتاج الحربي على اليسار بالزي الأصفر والأسود.

1″ ✅ صافرة انطلاق المباراة الآن..

1″ ????????????????‍♀️ يُدير هذه المباراة الحكم “أحمد الغندور”

2″ تشكيلة نادي الزمالك اليوم : أبو جبل – عبد الشافي – عبد الغني – محمود علاء – حازم إمام – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما ومصطفى محمد.

: أبو جبل – عبد الشافي – عبد الغني – محمود علاء – حازم إمام – طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما ومصطفى محمد. 2″ تشكيلة نادي الإنتاج الحربي اليوم: عامر عامر – معاذ الحناوي – محمود البدري – مجدي أحمد الحسيني – أحمد شديد قيناوي – محمد بازوكا – محمد عادل – علاء سلامة – محمود عادل – موسى دياوارا – باسم مرسي.

عامر عامر – معاذ الحناوي – محمود البدري – مجدي أحمد الحسيني – أحمد شديد قيناوي – محمد بازوكا – محمد عادل – علاء سلامة – محمود عادل – موسى دياوارا – باسم مرسي. 5″ ???? أووووووووه…أحمد سيد زيزو ومحاولة جميلة بتسديدة بباطن القدم من على قوس منطقة جزاء الانتاج الحربي، وجدت يد الحارس، لسوء حظ زيزو الكرة لم تذهب مركونة.

10″ صراخ لا ينتهي من الجهاز الفني لنادي الإنتاج الحربي على خط التماس، ويقابله صراخ من الجهاز الفني للزمالك.. الملعب عبارة عن لاعبين وصرخات وتعليمات.. مشهد غريب! ماذا تفعل الأجهزة الفنية في الغرف المغلقة وفي التدريبات؟

10″ الإنتاج الحربي مُركز على الهجمات المرتدة ومنكمش أكثر في الخطوط الخلفية، لانتظار اللحظة المناسبة.

14″ مستوى الإنتاج الحربي يتغير الآن..ويبدأ في الاستحواذ وتبادل الكرات، بعد أول 10 دقائق من الانكماش..

21″ مرتدة نموذجييييية للزمالك…لكن عااااامر عامر يتألق ويتعملق بالتصدي لإنفراد من أشرف بن شرقي..

21″ ???? أشرف بن شرقي حصل على كرة طولية جميلة من حازم إمام وصلته داخل منطقة الجزاء على الجهة اليسرى، مهدها على قدمه اليمنى وسدد مركونة، لكن عامر عامر أبعد الكرة بذراعه على طريقة الأخطبوط.

31″ لا فرص حقيقية على مدار الدقائق الماضية، ويوجد استحواذ قوي من الإنتاج الحربي الذي يلعب بجدية عالية وقوة مفرطة في التدخلات على اللاعبين.

35″ أخطاء كثيرة والصافرة نسمعها باستمرار من أحمد الغندور..

42″ ???? أووووووووه….علاء سلامة يصووووووووووب كرة رهيبة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وأبو جبل يُبعدها ببراعة لترتد إمام دياوارا الذي سدد من لمسة واحدة فوق العارضة بقليل…أخطر فرص اللقاء للإنتاج الحربي.

42″ ???? الهجمة بدأت من دياوارا عندما انطلق من الجهة اليسرى في استغلال واضح لخروج حازم إمام لتلقي العلاج..مرر دياوارا كرة طولية إلى سلامة داخل منطقة الجزاء، لكن أبو جبل كان في الموعد بتصد مذهل للتسديدة.

43″ ⬆️⬇️ تغيير إضطراري لنادي الزمالك بخروج حازم إمام للإصابة، ونزول قلب الدفاع “الونش”..الآن الزمالك دون ظهير أيمن!

45+2″ شجار بين أحمد مجدي وطارق حامد..الأخير تدخل عليه بقوة في وسط الملعب وكاد يتسبب في إصابته.

45+3″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0/0. 45″ صافرة بداية الشوط الثاني من اللقاء

61″ رأسية سيئة من مصطفى محمد فوق العارضة

62″ ⬆️⬆️ خروج بازوكا من الانتاج الحربي ونزول الافواري محمد سانوجو فييرا.

64″ ⚠️ معاذ الحناوي يتلقى أول بطاقة صفراء للانتاج الحربي وفي المباراة.

64″ الحكم يحتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك من الجهة اليسرى، تنفذ بشكل سيء داخل منطقة الجزاء، تشتت إلى ركنية.

65″ أوووووووو…سقوط أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء الانتاج الحربي..

66″ اعتراضات قوية من لاعبي الزمالك، ومطالبات باحتساب ركلة جزاء ضد باسم مرسي.

66″ الاعادة تؤكد أن باسم مرسي ازاح الكرة من أمام أحمد سيد زيزو قبل أن يعرقله داخل المنطة…اللقطة ليس بها ركلة جزاء كما ظن البعض.

67″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الانتاج احمد مجدي بعد تدخل شرس على أحمد سيد زيزو.

69″ ⬇️⬆️ تغيير ثاني للزمالك بنزول المغربي “محمد أوناجم” بدلاً من أحمد سيد زيزو الذي أنهك تمامًا من الضرب المتواصل من لاعبي الإنتاج الحربي.

72″ ⬇️⬆️ نزول الموريتاني أمادو نياس بدلاً من علاء سلامة.

76″ ⬇️⬆️ خروج مصطفى محمد ونزول كريم بامبو.. ليتحول بن شرقي إلى المهاجم الوحيد وخلفه كل من بامبو وأوناجم.

77″ عرررررررررضية خطيييييرة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، تمر من فوق رأس باسم مرسي بشكل غريب..كادت تكون هدف.

78″ إنفراااااااااد ليوسف أوباما، والحارس عامر عامر يتألق والكرة تسقط منه ويتابعها أحد لاعبي الزمالك لتحتسب تسلل.

80″ سيطرة من الزمالك لمحاولة تسجيل هدف متأخر لحسم النقاط الثلاث..

81″ ⬇️⬆️ نزول إبراهيم عبد الخالق بدلاً من محمد عادل في خط وسط الانتاج

85″ قتالية كبيرة من أعضاء خط دفاع الانتاج الحربي على كل كرة.

89″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع الزمالك محمد عبد الغني

90″ أوووووووه…أوناجم يتسلم كرة جميلة داخل منطقة الجزاء، لكن انقضاض من 3 لاعبين دفعة واحدة من مدافعي الإنتاج ليمنعوه من التسلم بأريحية لتخرج إلى ركنية.

90+” ثلاث دقائق وقت بدل من ضائع!

93″ صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل 0/0.

نتيجة مخيبة لآمال الزمالك .. وتراجع مخيف في المستوى لخط هجوم الفريق.

الزمالك يتعادل للمرة الثانية على التوالي، ويفشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

الزمالك يرفع رصيده ل15 نقطة وهو نفس رصيد الإنتاج الحربي، ويصبح على بُعد 9 نقاط من الأهلي المتصدر، والأهلي لعب مباراة أقل من الزمالك!.

إلى هنا ينتهي هذا البث.

إلى اللقاء.

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