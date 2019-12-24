رسميًا | الوداد يفتتح الميركاتو الشتوي بصفقة من بركان

افتتح نادي الوداد البيضاوي المغربي – وصيف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي – الميركاتو الشتوي 2020 بضم مدافع نهضة بركان “سفيان كركاش”.

اللاعب المولود في بلجيكا شارك في 5 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي 2020/2019، قاد خلالهم بركان لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين.

وانتقل كركاش /20 عامًا/ إلى صفوف نادي بركان في الميركاتو الصيفي الماضي من الجار “مولودية وجدة”.

ولفت اللاعب الأنظار بقوة بعد أن لعب 21 مباراة مع مولودية وجدة في موسم 2019/2018، كما استطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة عدد من الأهداف لزملائه في الفريق.

ونشأ كركاش وترعرع مع نادي كلوب بروج البلجيكي في السنوات الخمس الماضية، ويلعب كظهير أيمن وقلب دفاع.