رسميًا | الوداد يفتتح الميركاتو الشتوي بصفقة من بركان

افتتح نادي الوداد البيضاوي المغربي – وصيف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي – الميركاتو الشتوي 2020 بضم مدافع نهضة بركان “سفيان كركاش”.
اللاعب المولود في بلجيكا شارك في 5 مباريات بالنصف الأول من الموسم الحالي 2020/2019، قاد خلالهم بركان لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين.
وانتقل كركاش /20 عامًا/ إلى صفوف نادي بركان في الميركاتو الصيفي الماضي من الجار “مولودية وجدة”.
ولفت اللاعب الأنظار بقوة بعد أن لعب 21 مباراة مع مولودية وجدة في موسم 2019/2018، كما استطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة عدد من الأهداف لزملائه في الفريق.
ونشأ كركاش وترعرع مع نادي كلوب بروج البلجيكي في السنوات الخمس الماضية، ويلعب كظهير أيمن وقلب دفاع.
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