رسميًا | ادو دين هاج الهولندي يختار الإنجليزي باردو لتدريب الفريق

أعلن نادي ادو دين هاج المتعثر في الدوري الهولندي الممتاز اليوم الثلاثاء عن تعيين المدرب الإنجليزي “آلان باردو” مديراً فنياً جديداً له. ويمتلك آلان باردو خبرة كبيرة في ملاعب كرة القدم حيث سبق له تدريب عدة أندية من بينها نيوكاسل يونايتد وويست هام يونايتد الإنجليزيين. ويحتل دين هاج المركز قبل الأخير بالدوري الهولندي برصيد 13 نقطة من ثلاثة إنتصارات وأربعة تعادلات و11 هزيمة. وقال باردو “سعيد بأن ادو دين هاج أختارني خلال رحلة البحث عن مدرب جديد”. ولم يشغل باردو أي منصب منذ رحيله عن وست بروميتش البيون في أبريل 2018 بعد تعرض الفريق لثمان هزائم متتالية.

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