جمال الغندور: لن أقبل بأي تجاوز تجاه الحكام المصريين

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري أنه لن يقبل بأي تجاوز أو إهانة من مسؤولي الأندية المصرية، ضد الحكام.

وقال الغندور، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء :”أي مسئول يخطئ في حق الحكام، نقوم بإرسال مذكرة للجنة الأنضباط مرفقة ببعض الأدلة، لاتخاذ عقوبات ضدهم”.

وأضاف :”لن نستطيع الرد على أي مسئول، لأن ذلك لا يتماشى مع القوانين واللوائح”.

وأوضح :”لا توجد مباراة بدون أخطاء تحكيمية، ولكن الأهم أن تكون نسبة الأخطاء قليلة، وهذا ما ظهر في الأسابيع الماضية”.