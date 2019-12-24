ميلان يقترب من التعاقد مع "إبراهيموفتش"

ذكرت تقارير إيطالية، أن زلاتان إبراهيموفتش أصبحَ أقرب من أي وقت مضى من العودة إلى نادي ميلان.



وكان مُستقبل النجم السويدي قد أثارَ الكثير من ردودِ الأفعالِ في وسائل الإعلام، بعد قرارِه مُغادرةَ فريقه السابق لوس أنجليس غالاكسي.



وذكرت التقارير أن ميلان أصبح قريبا من التوصُل إلى اتفاق مع زلاتان، بعد فشل المُفاوضات في فترة سابقة بسبب طُول المدة الزمنية للعرض المقدم، وينُص الاتفاق الجديد على أن تَمديدَ العقد سيَرتَبط بمستوى اللاعب مع الفريق.



حيث سيكون العقدُ الأول لستة أشهر فقط أي حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم تمديدُهُ بصورة آلية في حال وُصول زلاتان إلى عدد محدد من الأهداف.