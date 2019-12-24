تسجيل الأهداف.. معاناة جديدة لريال مدريد

في الأسابيع الأخيرة، يعاني ريال مدريد من إنهاء الهجمات وهز الشباك، وهذه المعاناة تجلت في أن لاعبي الملكي لم يستطيعوا تسجيل سوى هدف واحد في آخر 270 دقيقة.



ومن ضمن الفرق 16 التي تأهلت لثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كان أتلتيكو مدريد وحده الذي سدد ليسجل الأهداف أكثر من الملكي.



ففريق دييغو سيميوني احتاج لـ3.6 تسديدات لتسجيل الهدف، مقابل 3.57 تسديدة لأبناء زين الدين زيدان.



ولكن في الدوريات الخمسة الكبرى، هناك ثلاثة فرق فقط، سددت على المرمى أكثر من ريال مدريد (168 تسديدة) هي بايرن ميونيخ (212 تسديدة) ولايبزغ (176 تسديدة) ومان سيتي (170 تسديدة).



ولم يسجل الميرينغي في ست من أصل 24 مباراة هذا الموسم، مقارنة بأربع مباريات بالوقت نفسه من الموسم الماضي.



الجدير بالذكر، أن الحظ عاند الريال في المباراة الماضية أمام أتلتيك بيلباو التي انتهت بالتعادل السلبي، لأن لاعبيه أصابوا العارضة والقائمين ثلاث مرات، في مؤشر على فشل "لوس بلانكوس" بهز الشباك، الأمر الذي سلط زيدان الضوء عليه.



المصدر: الصحافة الإسبانية