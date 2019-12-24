رياضة | ترتيب الدوري المصري اليوم| الأهلي في الصدارة والزمالك يواصل السقوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري اليوم| الأهلي في الصدارة والزمالك يواصل السقوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين ناي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي الزمالك إلى 15 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي الإنتاج الحربي إلى 15 نقطة أيضا في المركز الخامس.

متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم كالآتي:

الأهلي 24 نقطة

المقاولون العرب 22 نقطة

الاتحاد السكندري 20 نقطة

الزمالك 15 نقطة

الإنتاج الحربي 15 نقطة

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سموحة 14 نقطة

بيراميدز 13 نقطة

الإسماعيلي 13 نقطة

إنبي 13 نقاط

حرس الحدود 10 نقاط

الجونة 10 نقاط

طنطا 9 نقاط

مصر للمقاصة 8 نقاط

المصري البورسعيدي 8 نقاط

طلائع الجيش 7 نقاط

نادي مصر 7 نقاط

وادي دجلة 6 نقاط

أسوان 5 نقاط