رياضة | عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على التعادل مساء اليوم مع الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وقال مرتضي منصور خلال تواجده في ستاد السلام لمتابعة المباراة لاحد المتابيعن المتواجدين بجواره في المقصورة: "الشبكة مقفولة"، في إشارة لعدم تمكن الفريق من هز شباك الإنتاج في مباراة اليوم.