رياضة | الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه الانتاج الحربي سلبيا بدون أهداف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء باستاد الجيش بمدينة السلام في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

ومبكرا بادر الزمالك هجوميا وانطلق أوباما في دفاعات الانتاج ليمررها لزيزو الذي حولها لعبدالشافي في اليسار ليرسلها عرضية تمر من الجميع في هجمة منظمة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك الهجومية وهذه المرة من الجانب الأيمن عن طريق بن شرقي وحازم إمام الذي حصل على ركلة حرة من الجانب الأيمن بعدها تمر الكرة عرضية لكن بدون خطورة على مرمى الانتاج بعدها يتسلم زيزو على حدود المنطقة ويسددها مباشرة على المرمى لكن يتصدى لها عامر عامر في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

وينحصر اللعب قليلا في وسط الملعب بدون خطورة ويحاول الانتاج الرد بهجمات عن طريق باسم مرسي ولكن بدون خطورة على مرمى أبوجبل .

ويحصل الزمالك على ركلة ركنية على يمين مرمى الإنتاج الحربي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس عامر عامر وحاول عليها فرجاني ساسي بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة بعدها انطلاقة عن طريق زيزو بالجبهة اليسرى في محاولة لإختراق منطقة جزاء الإنتاج لكنها تخرج لضربة مرمى في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

ويحصل الانتاج على ركلة حرة بوسط الملعب تصل طولية ويشتتها أبوجبل بقبضة يده ويحصل على ركلة حرة ويرد بمحاولة هجومية جديدة لكن بدون خطورة .

وتهدأ المباراة قليلا بوسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين رغم محاولات فريق الانتاج ويرد الزمالك بمرتدة رائعة تصل طولية لأشرف بن شرقي في وضعية إنفراد بالحارس عامر عامر الذي خرج ليغلق الزاوية وينجح في التصدي لتسديدة المهاجم المغربي وتضيع فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك من وسط الملعب لكن بدون خطورة على منطقة الجزاء ويتعرض زيزو لإصابة بعد اصطدام مع أحمد مجدي لاعب الإنتاج في الهواء لكنهما يكملا اللعب بعد الاطمئنان عليهما .

ويحاول الزمالك من جديد عن طريق فرجاني ساسي ويمرر كرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء تجاه مصطفى محمد إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس عامر عامر الذي أمسك بها وأفسد الهجمة في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

ويحصل الانتاج على ركنية تمر عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع لتصل لأحمد شديد يسددها قوية بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن بعدها ينطلق حازم إمام من الجانب الأيمن ويتلقى كرة ويحاول المرور لكن يحصل الزمالك على ركلة حرة بسبب لمسة يد من موسى دياوارا مرت عرضية بدون خطورة .

وركنية جديدة للإنتاج تمر عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم تشكل أي خطورة عن المرمى وتتوقف المباراة قليلا لعلاج حازم إمام الذي اشتكى من شد عضلي بقدمه اليسرى .

وينطلق الانتاج بكرة مرتدة خاطفة وتسديدة من علاء سلامة يتصدى لها أبوجبل بثبات ويرد الكرة بعيدا عن الخطورة ترتد لموسى دياوارا يسددها أعلى العارضة في الدقيقة 42 من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني بأولى تغييراته اضطراريا بسبب إصابة حازم إمام وينزل بدلا منه محمود حمدي “الونش” في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعدها يحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع .

وفي الوقت بدل الضائع يمرر أوباما الكرة لبن شرقي تمر لزيزو الذي كاد ينفرد بالمرمى لكن الكرة تطول ويتدخل الدفاع والحارس لتمر ركنية للزمالك تمر عرضية بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل وحاول فرض سيطرته على مجريات اللعب والهجوم من عمق الملعب ويرد الانتاج بمرتدة ويحتسب الحكم تسلل على باسم مرسي .

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ويحاول زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أوباما وتمر الكرة أعلى مرمى عامر عامر في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعدها تسديدة أخرى من مصطفى محمد لكنها تعلو العارضة .

ويتوغل بن شرقي في دفاعات الانتاج من جهة اليسار ويتدخل معاذ الحناوي في الوقت المناسب ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية تمر عرضية بدون خطورة على المرمى .

وركنية جديدة للزمالك نفذها زيزو بعرضية قوية مرت من جميع لاعبي الفريقين وتحولت إلى رمية تماس بعدها تسديدة بعيدة من مصطفى محمد بعيدة عن المرمى في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة ركنية مجددا على يمين مرمى الإنتاج الحربي، نفذت بتمريرات القصيرة ويرسلها عبدالشافي عرضية إلى داخل منطقة الجزاء يحاول عليها الونش لكنها مرت دون خطورة على المرمى .

وينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه معاذ الحناوي وبعده أحمد مجدي بعد أن لجأ لاعبو الانتاج للأخطاء لإيقاف سيطرة الزمالك .

ويتوغل زيزو داخل منطقة الجزاء ويتعرض لإعاقة من دفاع الانتاج وسط مطالبات بإحتساب ركلة جزاء إلا أن حكم المباراة أمر بإحتساب ركلة ركنية واستئناف اللعب مرت عرضية بدون خطورة في الدقيقة 65 من عمر المباراة .

وركلة ركنية لنادي الزمالك على يمين مرمى الإنتاج الحربي نفذها يوسف أوباما بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها باسم مرسي من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب في الدقيقة 67 من عمر اللقاء .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد أوناجم بدلا من زيزو في الدقيقة 69 في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي في الدقائق المتبقية من عمر المباراة .

ويحاول بن شرقي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة للمرمى في الدقيقة 72 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر لكنها تمر بدون خطورة وتصل للاعبي الإنتاج في النهاية .

ويدفع الجهاز الفني بكريم بامبو بدلا من مصطفى محمد بالدقيقة 76 في محاولة لفك التكتل الدفاعي للفريق الحربي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

وفرصة هدف للزمالك بعد تمريرة بينية ويقابلها أوباما داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة يحتسبها تسلل بعدها تسديدة قوية من ساسي من خارج منطقة الجزاء ينقذها عامر حارس الانتاج على مرتين وقبل وصولها لأوباما في الدقيقة 79 من عمر المباراة .

ويحصل بن شرقي على ركلة حرة بوسط الملعب تصل لأوناجم في الجبهة اليمنى يتوغل بها في منطقة الجزاء ويمررها عرضية لكن يشتتها الدفاع ويكثف الزمالك من هجماته في الدقائق الأخيرة وسط دفاع متكتل من الانتاج الحربي .

ويحاول الانتاج بهجمة مرتدة عن طريق باسم مرسي من الجانب الأيسر يتعرض للعرقلة من محمد عبدالغني ويحصل مدافع الزمالك على بطاقة صفراء وركلة حرة في الدقيقة 88 مرت بدون خطورة على المرمى .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع في المباراة ويمرر بامبو كرة لطارق حامد الذي حولها بينية لأوناجم ليستقبلها داخل المنطقة ويشتتها الدفاع قبل تسديدها لركنية مرت بدون خطورة على المرمى .

وحاول الزمالك فك التكتلات الدفاعية للانتاج والوصول للمرمى خلال اللحظات الأخيرة من المرمى لكن كل الهجمات لم تترجم إلى أهداف ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف .