رياضة | "مستقبل وطن" يُشكل لجنة الثقافة والرياضة بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يُشكل لجنة الثقافة والرياضة بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، تشكيل لجنة للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والشبابية برئاسة الدكتور عصام درويش.

وقال النائب عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن اللجنة الثقافية والرياضية ستكون معنية فى الأساس العمل فى إطار استراتيجية الحزب فى دعم جهود الدولة ومساندة مشروعاتها التنموية وخاصة تلك المتعلقة بتأهيل الشباب على الصعيدين الثقافي والرياضي.

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أشار "الأمين العام"، إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، للإطلاع التى تنفذها كل منها حالياً للمساعدة فى إنهائها فى أسرع وقت، وذلك تماشياً مع أهداف اللجنة التي تركز على تصحيح مسار سلوك الشباب المصري بالتعاون مع المدارس والجامعات.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من الدكتور محمد عبد الباسط مدير إدارة العجوزة التعليمية، سمير جودة مدير مؤسسة المهندس للتجهيزات، عزت هارون بإدارة كرداسة التعليمية، جمال سليمان مدير شركة السكر، المخرج مصطفى فتحي، الصحفي محمود الشيخ، مجدي نادي مدير بشركة كهرباء مصر، الدكتور عصمت الشقنقيري أستاذ الفنون والموسيقى، الحكم الدولي رمضان الخطيب، أحمد الدالي مفتش بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، محمد إبراهيم مدير نادي الهرم، مصطفى عبد الرحيم الإداري بمركز شباب كفر طهرمس، السيناريست عمرو فهمي، الصحفي عيد فؤاد، الدكتور مصطفى يونس بجامعة ٦ أكتوبر، الدكتور أحمد مهدي الأستاذ بكلية التربية الرياضية.

وكشف "ناصر"، أن الأجندة المبدئية لأنشطة اللجنة تضم إقامة مهرجان خاص القدوة الرياضية، ومهرجان لإكتشاف المواهب، ومهرجان خاص بمسابقات تحدي ذوي الإعاقة، وتنظيم ماراثون رياضي ضد مرض السرطان، وكذلك إقامة مهرجان رياضي خاص بالمرأة المصرية، فضلاً عن مجموعة من الندوات التثقيفية بالتعاون مع قصور الثقافة داخل محافظة الجيزة.