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رياضة | لإرضاء ميسي.. برشلونة يجهز عرضاً خرافياً لحسم الصفقة الكبرى

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بدأ نادي برشلونة الإسباني في تجهيز خطته لاستعادة لاعبه السابق دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة ينوي استعادة نيمار في صيف عام 2020 بعدما فشل النادي الكتالوني في ضم اللاعب بسبب مطالب سان جيرمان المالية الضخمة.

واكدت التقارير على أن برشلونة ينوي استغلال شرط الفيفا بدفع 180 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب دون الذهاب للتفاوض مع إدارة سان جيرمان.

وكان برشلونة قد حاول في الصيف الماضي التعاقد مع نيمار وعودته من جديد للفريق إلا أن سان جيرمان عقد الأمور على البرسا بعد مطالبه المالية الباهظة.

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