رياضة | البلدية يهزم دكرنس ويدخل دائرة المنافسة

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حقق بلدية المحلة فوزا مهما على دكرنس بهدف نظيف في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة.

تشكيل بلدية المحلة :

حراسة المرمى : حمادة الشرنوبي

خط الدفاع : محمد حكا، بسام حسن، زيكو، اونيه

خط الوسط : محمد عبد الله، السيد ابوامنه، كريم بدير، كشلط، ريفو.

خط الهجوم : بابا ديوب

تشكيل دكرنس :

حراسة المرمى : محمد العربي

خط الدفاع : عماد حلمي، أحمد مخلوف، بكر احمد، محمد رجب

خط الوسط : أمير حجازي، عادل فكري، حميدة على، محمد السادات

خط الهجوم :عمر فاروق، صمويل اوسو

شهدت المباراة سيطرة من بلدية المحلة على منطقة وسط الملعب دون خطورة حتى أحتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة للبلدية ولكن محمد كشلط أضاع الكرة بغرابة.

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وفي الشوط الثاني سيطر البلدية على المباراة وأضاع أكثر من هدف حتى أحرز ريفو هدف التقدم، وأضاع ريعو مهاجم دكرنس هدف انقذه حباشة حارس المرمى.

أدار المباراة تحكيميا، أسامة اسماعيل حكم ساحة، محمد جاد مساعد أول، محمد الدسوقي مساعد ثان، شاكر عبد الحليم حكم رابع، ومصطفى الكومي مراقب حكام، ساهر حسنين مراقب مسابقات

وأسفرت نتائج المجموعة عن الاتي :

فوز غزل المحلة على بيلا بخمسة أهداف مقابل لاشئ

فوز الحمام على الأولمبي بهدفين مقابل هدف

فوز المنصورة على مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين

تعادل الرجاء مع دمنهور بهدف لكل فريق

تعادل أبوقير للأسمدة مع فاركو بدون أهداف