رياضة | حصاد 2019.. اتحاد جدة تائه في غابات آسيا وموسم كارثي للعميد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. اتحاد جدة تائه في غابات آسيا وموسم كارثي للعميد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكن موسم 2018 - 2019 على ما يرام بالنسبة لاتحاد جدة السعودي، الذي عاش موسم كارثي، كاد أن ينتهي بهبوطه من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، في ظل البداية السلبية التي بدأ بها الفريق موسمه.

موسم لم يعتد عليه مشجعو وجماهير الاتحاد صاحب التاريخ الكبير في السعودية، الذي دائما ما ينافس على جميع البطولات التي يشارك بها، لكن الموسم الماضي لم يظهر العميد بشكله المعتاد.

التدعيمات الكبيرة، التي قام بإبرامها العميد خلال الموسم الماضي، لم تكن كافية لظهور اتحاد جدة كعادته كبيرا في الدوري السعودي، حيث لم يقدم أي منهم أي شئ مع الفريق، في ظل تراجع مستوى الفريق بشكل كامل.

وبدأ اتحاد جدة الموسم متخبطا على مستوى النتائج، تخت قيادة الأرجنتيني رامون دياز، ليتم إقالته بـ 7 مباريات من مسابقة الدوري، ويتم التعاقد مع سلافين بلاتيش، الذي لم يقدم أي شئ مغاير عن مستوى الفريق مع دياز، ثم أتى التشيلي لويس سيرا ليكون طوق النجاة للعميد والهروب من شبح الهبوط.

نتائج الفريق تحسنت كثيرا تحت قيادة المدرب التشيلي، الذع أعاد الهيبة للنمور من جديد، بعدما بدأ يحقق انتصارات رفقة الفريق، قادته إلى البقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

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خلال الدور الأول لم ينجح نادي اتحاد جدة سوى في الفوز في مباراة واحدة من أصل 15 مباراة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنه أكثر الفرق استقبالا للأهداف بـ 32 هدفا خلال النصف الأول.

وخلال الدور الثاني استطاع لويس سييرا أن يهرب بالعميد من الهبوط، وقاد الفريق للفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3، كما استطاع أن يصل بالاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد كان قريب للغاية من تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أقصى النصر السعودي الفريق المتوج بلقب الدوري من نصف النهائي الكأس، ولكنه قشل في التتويج به أمام التعاون.

كما استطاع أن يصل بالاتحاد إلى دوري أبطال آسيا، ولكنه خرج من دور الربع النهائي ، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في اثنين وهزم في مباراة، قبل أن يتم إقصائه أمام الهلال السعودي، بعدما تعادل في مباراة الذهاب سلبيا وخسر في الإياب بثلاثية مقابل هدف.

وتستمر معاناة اتحاد جدة هذا الموسم أيضا في الدوري السعودي، حيث خاض 12 مباراة في الدوري، فاز في أربعة وخسر في 8 مباريات، ويحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.