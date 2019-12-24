رياضة | بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

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بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد الإنتاج الحربي كورة ستار ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز KORA STAR، الانتاج الحربي يستضيف الزمالك على ملعب القاهرة الدولي.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على الإنتاج الحربي، مساء اليوم على ملعب الأهلي الدولي بالسلام، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

كورة جول ويلعب الزمالك المباراة تحت قيادة فرنسية بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، حيث خاض أولى مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا KORA GOAL، والفوز على بيراميدز سبورت بثنائية دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة بدون أهداف، الزمالك يطمح لتعويض هزيمة الجيش وتعادل سموحة، والمضي قدمًا نحو مقدمة الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري العام

وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد الإنتاج الحربي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري العام

وتُذاع مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الزمالك يحل ضيفًا على الإنتاج الحربي، KORA PLUS على ملعب الأهلي الدولي بالسلام.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الزمالك المباراة وهو محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 14 نقطة متساويًا مع الفارس الأبيض وسموحة بنفس الرصيد إلا أنه يتخلف بفارق الأهداف، KORA7ASRY الإنتاج الحربي يستضيف الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني، لتحقيق الفوز بعد تذبذب النتائج مؤخرًا بالدوري، فيما يطمح الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، لتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبي، COOL KORA الزمالك يصطدم مع الإنتاج الحربي، في مباراة الجولة العاشرة للدوري المصري العام.

كورة فور جول، حيث فشل الزمالك في تحقيق الفوز على طلائع الجيش، وتلقى هزيمة مفاجئة بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الثامنة ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا بدون أهداف بالجولة التاسعة، KORA4GOAL حيث يتطلع الزمالك، للنقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب المحلي.

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