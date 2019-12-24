رياضة | الأهلي يسقط الزمالك 82-68 في قمة دوري المحترفين لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسقط الزمالك 82-68 في قمة دوري المحترفين لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الاهلي مواجهة غريمة التقليدي فريق الزمالك، بنتيجة 82-68، في قمة منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.
وبدأ الأهلي المباراة ليبسط سيطرته بقوة وسط غياب تام من الزمالك على المستويين الدفاعي والهجومي لتصل النتيجة إلى 14/0 بعد ثلاث دقائق فشل فيها هجوم الزمالك في تسجيل أي نقطة.
ومن ثم بدأ لاعبو الزمالك في الدخول لأجواء المباراة لينجح الأبيض في تذليل الفارق وسط تألق دفاعي من أنس أسامة الذي أجهض أكثر من هجمة أهلاوية لينتهي الربع الأول بتقدم الأهلي 25/22 وبفارق ثلاث نقاط فقط.
ولم يسجل لاعبو الزمالك سوى ثمان نقاط فقط خلال هذا الربع لينتهي بتقدم الأهلي بفارق 14 نقطة كاملة وبنتيجة 44/30.
أما في الشوط الثاني فشهد استمرار التفوق الأهلاوي الذي نجح في توسيع الفارق لأكثر من 20 نقطة قبل أن يعود الزمالك مع نهاية هذا الربع ليقلص الفارق إلى 13 نقطة فقط لينتهي هذا الربع بنتيجة 63/50 لصالح الأهلي.
وفي الربع الرابع والأخير دخل المارد الأحمر بهدف الحفاظ على فارق النقاط المريح لينجح بالفعل في تسيير المباراة كما أراد لينهي المباراة بفارق 14 نقطة وبنتيجة 82/68.
كانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت 2 ديسمبر الجاري، في إياب تحديد المركزين الثالث والرابع بدوري المرتبط، الذي توج به الاتحاد السكندري، ومن قبلها مواجهة دور الـ16 بكأس مصر، حيث حقق الأهلي المركز الثالث، بينما حل الزمالك رابعًا في ترتيب الفرق.
ويلعب الفريقان هذا اللقاء لحساب الجولة الثانية من دوري السوبر بعد أن حقق كل منهما فوزا في مباراته الأولى على طلائع الجيش وسموحة.
يذكر أن الأهلي دخل المباراة منقوصا من نجمه إيهاب أمين صاحب أزمة "الكوبري" الشهيرة في المباراة الأخيرة بين الفريقين مطلع نوفمبر الماضي.