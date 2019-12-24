رياضة | الأهلي يسقط الزمالك 82-68 في قمة دوري المحترفين لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسقط الزمالك 82-68 في قمة دوري المحترفين لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الاهلي مواجهة غريمة التقليدي فريق الزمالك، بنتيجة 82-68، في قمة منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وبدأ الأهلي المباراة ليبسط سيطرته بقوة وسط غياب تام من الزمالك على المستويين الدفاعي والهجومي لتصل النتيجة إلى 14/0 بعد ثلاث دقائق فشل فيها هجوم الزمالك في تسجيل أي نقطة.

ومن ثم بدأ لاعبو الزمالك في الدخول لأجواء المباراة لينجح الأبيض في تذليل الفارق وسط تألق دفاعي من أنس أسامة الذي أجهض أكثر من هجمة أهلاوية لينتهي الربع الأول بتقدم الأهلي 25/22 وبفارق ثلاث نقاط فقط.