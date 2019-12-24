رياضة | حصاد تشيلسي في 2019.. بداية حزينة ونهاية مشرقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد تشيلسي في 2019.. بداية حزينة ونهاية مشرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عام 2019 من الانتهاء وأصبحنا على بعد أيام قليلة من الدخول في عام 2020 بكل ما هو جديد لنرى ماذا ينتظرنا وماذا ينتظر كرة القدم وماذا ينتظر الأندية التي نهتم بتشجعيها.

ولكن إذا نظرنا إلى حصاد واحد من كبار إنجلترا وهو نادي تشيلسي في عام 2019 سنرى أنه لم يكون العام الأسعد بالنسبة له بل تدهور الحال به في بعض الأوقات من منتصف العام حتى ظهرت إشراقة أمل جديد للبلوز خلال الفترة القليلة الماضية.

ودعونا نشاهد مشوار وحصاد نادي تشيلسي في عام 2019 كيف كان في السطور القادمة:

بدأ نادي تشيلسي العام بمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الذي بدأ بشكل جيد مع الفريق نوعا ما على الرغم من خسارته لقبين مع الفريق في البداية وهما درع الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية ولكن بدأت بعد ذلك النتائج تسوء أكثر.

أول لقب لساري مع تشيلسي

وعلى الرغم من تدهور النتائج والأداء وزيادة الأزمات في تشيلسي ما بين خلافات بين ساري وبعض اللاعبين أبرزهم حارس مرمى الفريق كيبا وخلافات أخرى بين ساري وإدارة البلوز ولكن تمكن المدرب الإيطالي من نسيان كل ذلك وحصد لقب الدوري الأوروبي على حساب نادي أرسنال ليكون أول لقب له مع الفريق وأول لقب كبير له.

وأنهى نادي تشيلسي الموسم في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة بعد أن كان بطل النسخة الماضية من البطولة لتزداد الأمور تعقيدا مع ساري.

صدمة قوية لتشيلسي

وفي صدمة غير متوقعة لنادي تشيلسي تفاجئ الجميع بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 22 فبراير عام 2019 رسميا حرمان تشيلسي من إجراء أي تعاقدات لفتري انتقالات "الصيفية والشتوية" وتغريمه ماديا بسبب مخالفة النادي لقواعد انتقال اللاعبين القصر وقدم النادي أكثر من استئناف على هذا القرار ولكن تم رفضهم جميعا وبالفعل لم يتمكن من عقد أي صفقات الصيف الماضي.

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رحيل ساري عن تدريب تشيلسي

وتوالت الصدمات على تشيلسي ليقرر ماوريسيو ساري مدرب الفريق أن يرحل عن تدريب النادي في 16 يونيو وينتقل إلى تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي.

بصيص من الأمل يبدأ مع تشيلسي

وبعد أن تفاوض نادي تشيلسي مع مدرب جديد ليتولى تدريب الفريق وسط رفض الجميع تولي المهمة بسبب العقوبة الموقعة على الفريق وموقفه السئ ليظهر واحد من نجوم الفريق ويوافق على تولي المهمة وهو فرانك لامبارد الذي ترك تدريب ديربي كاونتي ويأتي لينقذ فريقه ويوافق على قيادة المهمة.

وبدأ تشيلسي بداية متذبذة مع لامبارد في بداية الموسم الحالي ولكن بمرور الوقت بدأت الأوضاع والنتائج تتحسن ليعود تشيلسيي للانتصارات في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا ليتمكن الفريق من الصعود لدور الـ16 من البطولة.

ولم تنتهي إشراقت الأمل بل وتلقى نادي تشيلسي نبأ سار جديد في الأيام القليلة الماضية وهو رفع عقوبة الفيفا بحرمانه من التعاقدات ليتمكن النادي من إبرام الصفقات في يناير القادم وتتحسن الأوضاع أكثر.

تحديات جديدة تنتظر تشيلسي في العام الجديد

ولم تنتهي القصة بعد مع نادي تشيلسي بل ينتظر البلوز تحديات ودوافع جديدة في العام الجديد 2020 أبرزها حفاظه على تواجده وسط الأربعة مراكز الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافه إلى اسعداده لخوض مواجهة قوية في 25 فبراير القادم ضد نادي بايرن ميونخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي تشيلسي حاليا المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها البلوز حتى الآن في بطولة الدوري.