رياضة | حصاد الزمالك في 2019| تتويج أفريقي وآخر محلي.. وتغيير المُدربين عرض مُستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الزمالك في 2019| تتويج أفريقي وآخر محلي.. وتغيير المُدربين عرض مُستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد غياب الفارس الابيض عن منصات التتويج القارية منذ عام ٢٠٠٢، وذلك بعد عبور نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

تتويج إفريقي:

بالرغم من البداية السيئة للفريق في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، نجح الابيض فيى عبور دور المجموعات بالفوز على بترو أتلتيكو، وجورماهيا الكيني والتعادل مع ونصر حسين داي الجزائري.

الزمالك واجه العديد من الفرق القوية في بطولة الكونفدرالية الأخيرة، حيث تخطى القطن التشادي في الدور التمهيدي بنتيجة ٧/٢ في مجموع المبارتين، وتخطي اتحاد طنجة المغربي بثلاثة أهداف نظيفة.

وتعرض للخسارة أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق، وبنفس النتيجة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، ليعود الابيض وينجح في الفوز على بطل أنجولا بهدف نظيف، ثم الفوز على جورماهيا برباعية نظيفة واخيرا تعادل مع بطل الجزائر بدون أهداف.

استمر الأداء الطيب للابيض حيث نجح الفريق في تخطي حسينية اغادير المغربي بهدف نظيف، ثم النجم الساحلي بنفس النتيجة، قبل ان ينجح في التتويج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي.

التتويج بكأس مصر

نجح الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، في قيادة الابيض في الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، والاستمرار على منصات تتويج بطولة كأس مصر.

الفريق قدم مباراة اكثر من رائعة، حيث نجح لاعبوا الابيض في ترويض بيراميدز وتحقيق كأس البطولة المفضلة لدى الجماهير البيضاء على حساب بيراميدز المنافس القوي.

إخفاق محلي "دوري وسوبر"

بالرغم من تقديم الزمالك لمباريات كبيرة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فشل الفارس الأبيض في الحفاظ على سيطرته بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ليأتي الأهلي ويخطف حلم التتويج بالدرع.

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الزمالك قدم مباريات اكثر من رائعة خلال الموسم الماضي، ونجح في التواجد على مقدمة الترتيب في أغلب مراحل الموسم، ولكن صحوة الأهلي الأخيرة منعت التتويج رقم ١٣ لأبناء القلعة البيضاء.

بنفس الشكل خسر فريق الزمالك مباراة السوبر المصري امام الأهلي بسبب أخطاء فادحة للصربي ميتشو المدير الفني للزمالك في هذا التوقيت، حيث نجح الأحمر في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تغيير المدربين عرض مستمر

قاد السويسري كريستيان جروس الفريق في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى ظهور الأبيض معه بشكل طيب، حيث اشتهر المدرب بتنوع اللعب وخلق المساحات أمام المنافس خصوصاً في المباريات التي تلعب خارج الأرض.

تولى خالد جلال مهمة قيادة الفريق بعض رحيل السويسري كريستيان جروس بسبب انتهاء عقده، حيث قاد جلال الفريق إلى خسارة بطولة الدوري بعد تقديم نتائج سلبية اسقطت الفارس الابيض من لمركز المركز الأول إلى الثاني.

تعاقد النادي مع الصربي ميتشو لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال، حيث نجح في تقديم مباريات طيبة في بداية ولايته التدريبية، ولكن سرعان ما تختلف الأمور وتتحول النتائج إلى أسوأ، ليقوم المجلس باقالته.

الزمالك تعاقد مؤخرًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي، أملا ف إنقاذ ما يمكن إنقاذه على المستوى المحلي أو الأفريقي.

صفقات جديدة

قام مجلس إدارة نادي الزمالك في إبرام العديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كان أبرزها التعاقد مع أشرف بن شرقي، محمد اوناجم، محمد عواد، محند ابوجبل، إسلام جابر، محمد صبحي، إمام عاشور، محمد عبدالشافي محمود عبد الرازق شيكابالا، كريم بامبو، مصطفى محمد.

هروب ثنائي

هرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك، إلى البرتغال من أجل الانتقال إلى فريق أفيس، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الأراضي المصرية ولكن عبر بوابة الأهلي.

في نفس السياق هرب التونسي حمدي النقاز من التواجد مع الفريق، حيث أعلن اللاعب فسخ تعاقده مع الأبيض من طرف واحد بسبب تأخر المستحقات.