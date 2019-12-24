رياضة | اتحاد كرة القدم يخاطب الأندية مجددا بشأن مقترحاتها في اللائحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد كرة القدم يخاطب الأندية مجددا بشأن مقترحاتها في اللائحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطالب الاتحاد المصري لكرة القدم من أندية القسم الأول والثانى والثالث والرابع إرسال مقتراحاتهم قبل وضع لائحة النظام الأساسي، خاصة أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى ستضع لائحة نظام أساسي جديدة خاصة إنها من ضمن الأعمال التى طالبت الفيفا من اللجنة القيام لها.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها وقبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.

أشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا ، كما حدد الخطاب مدة شهر من تاريخه لتسلم مقترحات الأندية.

وكان اتحاد كرة القدم قد أرسل للأندية خطابا سابقا بالموضوع بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.