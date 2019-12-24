رياضة | حصاد الأهلي في ٢٠١٩| التتويج بلقب الدوري والسوبر والخروج المبكر من كأس مصر وإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الأهلي في ٢٠١٩| التتويج بلقب الدوري والسوبر والخروج المبكر من كأس مصر وإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة ويسدل الستار على عام ٢٠١٩، والذي شهد الكثير من الأفراح بانتصارات وتحقيق الألقاب بالنسبة للفرق الرياضية، كما كان هذا العام شاهدًا على الكثير من الأوجاع والأحزان على البعض الأخر.

وخلال عام ٢٠١٩ وضع فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ألقابًا أخرى داخل "دولاب" بطولاته بمقر النادي الأحمر، كما خسر الفريق الأحمر عدد ليس بقليل من البطولات التي شارك فيها في هذا العام.

ونستعرض في هذا التقرير حصاد الأهلي في عام ٢٠١٩، والذي كان الحدث الأبرز فيه هو التتويج باللقب الـ٤١ لبطولة الدوري في تاريخه بعدما جاء منرلعيد :-

التتويج بلقب الدوري رقم ٤١

توج فريق النادي الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ٤١ في تاريخه وذلك قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة إثر تفوقه على المقاولون العرب في المباراة قبل الأخيرة من المسابقة برباعية دون رد والتي جرت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح الأهلي في إنهاء الدوري خلال هذا الموسم برصيد ٨٠ نقطة، فيما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد ٧٢ نقطة، بينما حل بيراميدز ثالثًا برصيد ٧٠ نقطة.

وعلى الرغم من تراجع مستوى الأهلي في عدد من مباريات هذا الموسم إلا أنه نجح في التتويج باللقب الذي وصفه الكثير بالاغلى.

الفوز بالسوبر المصري

Advertisements

توج النادي الأهلي بطلًا للسوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما حقق الفوز على غريمه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى يوم ٢٠ من سبتمبر الماضي.

ونجح الفريق الأحمر في ضرب عصفورين بحجر واحد في هذا اللقاء بالتتويج باللقب وإلحاق الهزيمة بغريمه التقليلدي الزمالك.

وداع مبكر لدوري أبطال إفريقيا

شهد عام ٢٠١٩ وداع الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي بعدما خسر أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدف مقابل خمسة في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب.

وشهد هذا العام الخسارة التي تلقاها الأهلي هي الأكبر في تاريخه، بعدما خسر بخمسة أهداف دون رد أمام صن داونز على ملعب الأخير بجنوب إفريقيا.

الإقصاء من كأس مصر على يد بيراميدز

عام ٢٠١٩ كان شاهدًا أيضًا على خروج الأهلي من بطولة كأس مصر من دور الـ١٦ بعدما تلقى الهزيمة على يد بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جرت في السابع عشر من شهر أغسطس الماضي.

ولم ينجح الفريق الأحمر في الفوز بلقب كأس مصر في أخر نسختين حيث كانت أخر مرة توج بها الفريق الأحمر في أغسطس ٢٠١٧.