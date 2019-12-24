رياضة | نجوم من الطراز الأول ببلاش في الميركاتو الشتوي 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم من الطراز الأول ببلاش في الميركاتو الشتوي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفصلنا أيام قليلة عن موعد بدء فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020 وهي الفترة التي تنتظرها الأندية السعودية لإبرام عدد من الصفقات لتدعيم الصفوف لمواصلة المنافسة واللعب إلى نهاية الموسم الكروي.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز النجوم المتاحة مجانًا خلال الميركاتو الشتوي المقبل، على الصعيد المحلي ثم العالمي:-

على مستوى الكرة المحلية، فهناك الكثير من اللاعبين الذين بإمكانهم الإنتقال من أنديتهم والتوقيع لأندية أخرى خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم في شهر يناير 2020، ولكن أبرز تلك الأسماء هي:

- رباعي الأهلي (أحمد فتحي، شريف إكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور) نظرًا لعدم قيامهم بتمديد عقودهم حتى الأن، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

- -حازم إمام قائد نادي الزمالك والذي يمر بنفس موقف رباعي الأهلي، حيث لم يجدد تعاقده حتى الأن، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وعلى الصعيد العالمي:-

-النجم الدنماركي "كريستيان إريكسن" لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

-المهاجم الأوروغوياني "إدينسون كافاني" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

-المدافع الصربي "ستيفان سافيتش" لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

-المدافع البلجيكي "توماس مونيه" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

-لاعب خط الوسط الصربي "نيمانيا ماتيتش" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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-الممدافع الإيفواري "إيريك بايي" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

-البرتغالي "رافائيل جيريرو" لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

-لاعب خط الوسط الألماني "ماريو جوتزة" لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

-المدافع الإسباني "ناتشو" لاعب ريال مدريد الإسباني.

-المهاجم البلجيكي "دريس ميرتينز" لاعب نابولي الإيطالي.

-لاعب خط الوسط الفرنسي "بليز ماتويدي" لاعب يوفنتوس الإيطالي.

-الجناح الإسباني "بيدرو رودريجيز" لاعب تشيلسي الإنجليزي.

-الجناح الإسباني "خوسيه ماريا كاليخون" لاعب نابولي الإيطالي.

-لاعب خط الوسط الإسباني "ديفيد سيلفا" لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

-لاعب خط الوسط الكرواتي "لوكا مودريتش" لاعب ريال مدريد الإسباني.

-الكولومبي "خوان كوادرادو" لاعب يوفنتوس الإيطالي.

-المهاجم الفرنسي "أوليفيه جيرو" لاعب تشيلسي الإنجليزي