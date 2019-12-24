رياضة | بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مفاجأة عن اقتراب الأحمر من حسم ثاني صفقاته الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكان الاهلي قد نجح في التعاقد مع كهربا بعدما فسح اللاعب عقده مع فريق أفيس البرتغالي ليحق له التوقيع لنادي جديد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»: «في خطوات متقدمة بشأن الصفقة الشتوية الثانية، لكن الإعلان عنها يفضل عدم الاستعجال تحسبًا لأي تغيير أو أحداث تكون خارجة عن إرادتنا».

وكان الاهلي قد نجح في الفوز على الاتحاد السكندري يوم أمس برباعية نظيفة وتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز.